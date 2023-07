GAME BOY COLOR ポケモンピンボール(新品未使用)

とてもレアで貴重なゲームソフトです。

懐かしのGAME BOY COLOR ポケモンピンボール新品未使用です。

偶然にも自宅内を整理してましたら、出て来ました。ゲーム機本体が無いので、自分では遊べないので、出品します。但し、新品未使用でも動作確認は、ゲーム機本体が無いので未確認です。またゲーム機本体があったとして動作確認したら、未使用では無くなりますので、それをご理解の上、ご購入を検討して下さい。

レアな商品ですから持っていても、良いコレクションだと思います。

ポケモンピンボール

#ゲーム #アクション #ゲームボーイ #Other #ニンテンドー #Nintendo

#ポケモンピンボール #ポケモン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

