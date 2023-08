【商品内容】

「隠蔽捜査」

2011年10月27日シアターコクーンで上演された上川隆也さん主演舞台作品のDVDになります。

今野敏原作「隠蔽捜査シリーズ」の舞台化作品。

【商品状態】

一度視聴のみで自宅保管しておりました。

ディスク、ケース共に目立つ傷、汚れ等ない美品ですが、中古品になりますので多少の擦れ等はご了承下さい。

再生確認済みです。

【発送方法】

OPP袋に入れ、プチプチで梱包し、ネコポスでの発送となります。

#上川隆也

#中村扇雀

#板尾創路

#近江谷太朗

#平賀雅臣

#朝倉伸二

#隠蔽捜査

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

