新品タグ付き INCOTEX (インコテックス)のチノパンです。付属の紙タグは多少の欠けがありますのでご了承ください。

ハリのある非常に質の良いコットンを用いたINCOTEXらしい大人のスローウェアです。レギュラーで気持ちスリムにテーパードするシルエットで美脚効果が抜群です。ボタンや金属装飾から裏地、補強、細部の丁寧な仕立てに至るまで流石としか言いいようのない仕上がりになっています。

<ブランドについて>

INCOTEXはヴェネチアで創業され、縫製技術の高さと素材選び、拘りぬいたディテールによりPT TORINOなどと並びスラックス、チノパンのためのブランドとして最高レベルの地位を築いています。

ブランド:INCOTEX

状態:新品タグ付き

モデル:RED001 R2002 510

カラー:ベージュ カーキ

サイズ表記:W35 (メンズ XLサイズ 相当)

実寸およそ:ウエスト平置き46cm/総丈107cm/股上24.5cm/股下86.5cm/わたり幅33cm(股下0cm付近)/裾幅19cm

素材:コットン100%

参考定価:4.5~5万円程

当日~遅くとも翌日に東京都からの発送になります

限定値下げ済のため、お値段は交渉不可とさせて頂きます

他にもロンハーマン取り扱いアイテム、サファリ掲載のジーンズ、スラックス、テーパードパンツ等いろいろ出品中です

大きいサイズ、ビッグサイズのウェアも販売しています

↓↓セット購入は2点目以降すべて1000円引き↓↓

#メンズXL以降サイズ一覧ByIcedRoom

#全商品一覧ByIcedRoom

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド インコテックス 商品の状態 新品、未使用

