ご覧頂き誠にありがとうござす

スペック

❌ソフトバンク赤ロムです wifi のみ使用してください

■色 ゴールド

■容量 32GB

■画面サイズ 10.2インチ

■付属品

本体のみ

■アクティベーションロック

解除済み/初期化済み

■外装

フロントパネルは目立つ傷ありません

また、側面・背面は使用に伴う微細なキズがあります

■動作環境

Wi-Fi接続/充電可否/タッチ操作/液晶表示/各種ボタン/カメラ/スピーカー

以上チェックし問題なく良好です。

10.2インチのコンパクトボディは片手で持つのにちょうど良い大きさです。

カフェやお車での移動時に、YouTubeやNetflixでお気に入りの映画やドラマを楽しむことができます。

バトルロイヤル系のゲームではスマホよりも敵を探索しやすいですし、操作性も上がります。

cookpadを見ながらお料理をする際にも最適な大きさです。

電車の中で漫画や電子書籍を読んだり、小さなお子様の知育用として活用してみてはいかがでしょうか。

◯ご注文後24時間以内の発送を心がけております。

検索ワード

#iPadair

#iPad

#iPadmini

#iPadpro

#アップル

#Apple

#タブレット

#SIMフリー

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

