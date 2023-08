【在庫処分】 リチャード・スキャーリー DVD ビジータウン スキャリーおじさん キッズ/ファミリー

リチャードスキャーリーのDVDとVCDのセットです。

3歳児が何度も観たがり、声を出して笑いながら鑑賞していました。可愛らしいキャラクターやストーリーで親も安心して観せることができる内容です。

上の3本がDVD、下の6本がVCDです。

バラ売りは考えておりません。

ディスクは計11枚です。

質問などお気軽にお待ちしております。

DVD↓

Busytown Mysteries

・The Mysterious Mysteries of Busytown

・Zooming around busytown (盤面小キズあり)

The Busy World of Richard Scarry 3枚組

VCD↓

Best Counting Video Ever !

Best Busy People Video Ever!

Best ABC Video Ever!

Best Learning Songs Video Ever!

Best Sing-Along Mother Goose Video Ever!

Best Silly Stories And Songs Video Ever!

※すべて通常のDVDプレーヤーでは再生できません。

リージョンフリーのプレーヤーをお持ちの方、再生方法をご存知の方のご購入をお願いいたします。

総再生時間はDVDだけでも15時間超です。

かけ流しや英語教育に。

国内では手に入りにくいものだと思います。

日本語字幕、日本語音声はありません。

#リチャードスキャーリー

#リチャードスキャリー #スカーリー

#スキャリー #スキャリーおじさん

#scarry #richardscarry

#busytown #ビジータウン

#ビジーワールド #busyworld

#マザーグース #mothergoose

#知育

#singalong #abc #バイリンガル

#英語アニメ

#英語 #キッズイングリッシュ

#幼児英語教育 #英語教育

hurray for huckle

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

