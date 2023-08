90年代、レッドウィングのアイリッシュセッター。

96~97年の短期間に製造された犬刻印です。

97年製造刻印あり。

靴紐をレザーレース(革紐)に変更しています。

元箱、タグ付き。

やや使用感あり。画像で状態をご確認下さい。

★★★プロフィールご覧くださいね。随時更新中★★★

REDWING 半円犬タグ 97年製造 8166

【ブランド】RED WING / レッドウィング

【型番・品名】アイリッシュセッター 875

【製造年月日】1997年

【タグ】犬刻印

【生産国】USA / アメリカ

【レザー】オロイジナル 黄茶

【サイズ】US8.5D / 26.5cm

【アウトソール長/幅】30.5cm / 10.5cm

【付属品】元箱、タグ等

【定価】¥-

シューズ丈...ミドル

ヒール高さ...3.1~5cm

ブーツ型...ワーク

つま先...ラウンドトゥ

履き口...紐

ソールヒール形...フラット

素材...本革

シューズ型...Uチップ・Vチップ

柄・デザイン...無地

8875 8173 8179 2268 8268 9268 9269

オロラセット 茶芯

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド レッドウィング 商品の状態 やや傷や汚れあり

