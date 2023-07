新品未開封 motorola 「moto g52j 5G」 パールホワイト 本体 SIMフリー

国内正規品

家電量販店一括購入

未使用、未開封

SIM フリー

即日発送

カラー:パールホワイト

しげくん!様専用

手垢のついてない未開封新品となります。

即決したいので安く出品します。

ブラックではありません。

宅急便コンパクトで配送します。

パールホワイトの出品は希少ですので是非ご検討ください。

○商品概要

MOTOROLA(モトローラ) SIMフリースマートフォン

moto g52j 5G パールホワイト PATM0001JP

OS:Android 11

CPU:Qualcomm Snapdragon 695 5G

メモリ:6GB

ストレージ:128GB

ディスプレイ:約6.8インチ、20:9、IPS、リフレッシュレート 120Hz

解像度:2,460×1,080

SIM:[タイプ]nanoSIM/eSIM、スロット数/1(nanoSIM)、DSDV

バッテリー容量:5,000mAh

寸法:W7.68×H17.1×D0.91cm(最薄部)

質量:約206g

CPUコア数:8 つ

SIM情報:SIMフリー

センサー:加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー

認証機能:顔/指紋認証

スマートフォン特徴:耐水、防水機能 GPS機能

ワンセグチューナー:なし

FeliCa、おサイフケータイ有無:あり

moto g52j 5G

商品の情報 ブランド モトローラ 商品の状態 新品、未使用

