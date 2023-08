DSQUARED2

ディースクエアード グラムヘッド ジーンズ GLAM HEAD JEAN

Dior ディオール イタリア製 ストレート ペイント デニム パンツ

S74LB0254 S30342 470

GLAM HEAD JEANS

表示サイズ 46

国内正規品です!

ストレッチ ジーンズ バングンにストレッチ効いてます!

穿き心地にこだわった伸縮性のあるジーンズです。結構ストレッチ効いてます。

試着のみ、新品同様美品です!

定価 約8万円

MADE IN ITALY

■カラー

インディゴブルー

■素材

コットン98%、エラスティン2%

■付属品

タグ、替えボタン

サイズ詳細

サイズ:46(M位)

平置き

ウエスト:41cm

股下:66cm

股上:28.5cm

腿幅:27cm

裾幅:17cm

多少の誤差はお許しください!

7部丈のダブル仕上げで仕上げられた「GLAM HEAD」シリーズ。ハードめのクラッシュと大胆なリペアがかっこいいデザインです。股上深めで、ストレッチ素材の為、穿きやすいのも魅力です。 ハードながらしっかり高級感も損なわない雰囲気。ダメージ部分はリペア加工なので肌は見えません。 ロールアップは縫い付けを解いてます。

他のフリマアプリにも出品してますので、突然の削除もありますので、御理解下さい

タバコは吸いませんし、ペットも飼っていません!!

商品の梱包も丁寧に、心掛けてます!

発送に関しては、1~2日程度で発送いたしますように、スムーズな取引を心掛けます!

キッチリと最後まで取引して頂ける方のみ取引したいです!

よろしくお願いします

ディースクエアード グラムヘッド

Dsquared2

グラムヘッド

GLAM HEAD

スケーター ジーンズ

SKATER JEANS

Dan elastic waist jean

SEXY TWIST JEANS

CLEMENT

TIDY BIKER JEANS

M.B.JEAN

CLASSIC KENNY TWIST

SLIM JEANS

COOL GUY

サマーデニム

八分丈 デニム

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディースクエアード 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディースクエアード 商品の状態 未使用に近い

