カラー···シルバー

PeakPerformance ピークパフォーマンスW Anima Jacket

サイズ···S

US patagonia フルジップ スキー スノーボード パンツ 黒 ウェアー

種類・スタイル···レジャー

ロシニョール レディース ウィンタージャケット

素材・特徴···パスケース付き、ファスナー付きポケットあり フード取り外し可能

PeakPerformance ピークパフォーマンスW Anima Jacket



US patagonia フルジップ スキー スノーボード パンツ 黒 ウェアー

ウエストあたりが細身です。

ロシニョール レディース ウィンタージャケット



PeakPerformance ピークパフォーマンスW Anima Jacket

生地はとてもよく着心地が良さそうです。

US patagonia フルジップ スキー スノーボード パンツ 黒 ウェアー

オシャレに着こなせると思います。

ロシニョール レディース ウィンタージャケット

私ではファスナーを閉めると少しきつめな為、今回出品します。

PeakPerformance ピークパフォーマンスW Anima Jacket



US patagonia フルジップ スキー スノーボード パンツ 黒 ウェアー

2シーズン前のモデルだと思います。

ロシニョール レディース ウィンタージャケット

今は日本で売っているところないかもしれないレア物です。

PeakPerformance ピークパフォーマンスW Anima Jacket



US patagonia フルジップ スキー スノーボード パンツ 黒 ウェアー



ロシニョール レディース ウィンタージャケット

サイトで買うと今85,813円です。

PeakPerformance ピークパフォーマンスW Anima Jacket

春なので値下げしました!

US patagonia フルジップ スキー スノーボード パンツ 黒 ウェアー



ロシニョール レディース ウィンタージャケット

https://www.tradeinn.com/snowinn/en/rossignol-palmares-jacket/136966493/p

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロシニョール 商品の状態 新品、未使用

カラー···シルバーサイズ···S種類・スタイル···レジャー素材・特徴···パスケース付き、ファスナー付きポケットあり フード取り外し可能ウエストあたりが細身です。生地はとてもよく着心地が良さそうです。オシャレに着こなせると思います。私ではファスナーを閉めると少しきつめな為、今回出品します。2シーズン前のモデルだと思います。今は日本で売っているところないかもしれないレア物です。サイトで買うと今85,813円です。春なので値下げしました!https://www.tradeinn.com/snowinn/en/rossignol-palmares-jacket/136966493/p

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロシニョール 商品の状態 新品、未使用

PeakPerformance ピークパフォーマンスW Anima JacketUS patagonia フルジップ スキー スノーボード パンツ 黒 ウェアーロシニョール レディース ウィンタージャケットPeakPerformance ピークパフォーマンスW Anima JacketUS patagonia フルジップ スキー スノーボード パンツ 黒 ウェアーロシニョール レディース ウィンタージャケットPeakPerformance ピークパフォーマンスW Anima JacketUS patagonia フルジップ スキー スノーボード パンツ 黒 ウェアーロシニョール レディース ウィンタージャケットPeakPerformance ピークパフォーマンスW Anima Jacket