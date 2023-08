■商品文

希少 激レア

HYSTERIC GRAMOUR ヒステリックグラマー

ドクロヒスガールカモフラシャツ

商品情報

・ブランド:HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー

・色柄:迷彩カモフラ

・サイズ表記: FREE

・状態: 目立った傷や汚れなし

※USED商品の為気になる方はお控え下さい。

サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:57

身幅:43

肩幅:40

※素人採寸ですので多少の誤差は、ご容赦下さい。

ユニセックスですので男女問わず着て頂けると思います

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

その他ご不明点など御座いましたらお気軽にコメントにてご質問して下さい

他にもヒステリックグラマー

Tシャツ

シャツ

ミリタリージャケット

ライダース

ブルゾン

スウェット

スタジャン

カーディガン

パーカー

出品していますのでそちらの方も是非♫

キムタク 木村拓哉 嵐 三浦翔平 嵐 松本潤 亀梨和也 大島優子 今田美桜 玉城ティナ コムドット やまと など多数のモデル芸能人も愛用しています

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

