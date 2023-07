値引き交渉は必ず希望額を記入ください。

なければ返信しません。

プロフィールの「お値下げについて」をご一読ください。

インボイスありません。

サイズ 24/R

ウェスト:34

股上 :20

股下 :77

ワタリ :25

膝幅 :18

裾幅 :22

(cm、平置き)

サイズ感についてはお答えし兼ねますので、こちらをご参考ください。

状態:S A

SS 新品未使用

S 新品に近い

A 使用感あり

B やや傷汚れあり

C かなり傷汚れあり

◎梱包

圧縮梱包になりますので、シワがつきます。

◎購入場所

大手リユースショップ、ブランドオークション

◎発送までの日数に関わらず、なるべく早めに発送します。

◎一度人の手に渡ったものですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮ください。

#Seek商品一覧

#Seekレディース商品一覧

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クロムハーツ 商品の状態 未使用に近い

