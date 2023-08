ネオシリーズ第2弾「遺跡をこえて...」発売記念

ポケモンカードネオ プレミアムファイル2

発売日2000年7月8日

新品未開封

旧裏

絶版

1パック

ポケモンカードファイル 全キラ



<内容カード>

・リザードン(ポケットから抜け出しています)

・エンテイ(ポケットから抜け出しています)

・ピチュー

・エーフィ

・イーブイ

・ブラッキー

・アンノーン N

・アンノーン E

・アンノーン O

20220208②

値下げ交渉は対応しておりませんので、ご遠慮願います。

最短発送日はプロフィールをご確認下さい。

商品に関しての質問、配送方法の要望はコメントで承ります。

ファイル無しを希望の場合、コメントでお知らせください。600円値下げします。

2重スリーブで発送します。

ULTRA PROのカードセーバーは1枚50円でお付けします。

コメントで連絡ください。

#プレミアムファイル2

Thank you for visiting this page!

I hope your wonderful collection grows.

Pokemon card neo premium file2

Language:Japanese

Old back

unused

opened

Release date 8th July 2000

Contents

1)Fire rays Chaizard

2)Entei

3)Pichu

4)Eevee

5)Espeon

6)Umbreon

7)Unown N

8)Unown E

9)Unown O

ボックス パック シングル···シングルカードセット

種類···ポケモンカード(ポケカ)

ボックス パック シングル···シングル

特徴···旧裏

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

