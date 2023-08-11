当店の記念日 GUCCI ヒグチユウコ　コラボ　バックパック　リュック　チルドレンズ リュック/バックパック

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送料無料！匿名配送！即購入OK◎アイテム【新品未使用】GUCCI グッチ×ヒグチユウココラボバックパック うさぎ リュック◎品番433578 22EBN◎ポイントヒグチユウコによる可愛いラビットプリント入りです。ベージュ＆エボニー GGスプリーム キャンバスインナー ジップポケット付き荷物がたくさん入りそうなサイズ感です。ショルダーの長さも調節の幅が大きいので大人の方も背負って使えます。もちろんお子様も使っていただけます。◎カラーGGスプリームキャンバス×ピンク系◎サイズ縦 約37㎝横 約32㎝マチ 約10㎝ ※素人採寸ですので多少の誤差がある場合がございます。ご了承ください。◎状態新品未使用※国内GUCCI正規店にて購入しました。※確実な正規品ですので安心してご購入ください。◎付属品保存袋、説明書類◎配送1〜2日程度で発送いたします。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。#ヒグチユウコ#サーカス展#グッチチルドレン#グッチチルドレンズ

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