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商品の説明
タニノクリスチーのロングブーツです。
コーチ ブーツ サイズ7
自宅保管の未使用品です。
Alexander Wang アレキサンダーワン ショートブーツ
サイズ 36
usedドクターマーチン☆KEATON3ホールシューズ25センチ☆チェリーレッド
ヒールの高さ 5.5センチ
シャネル ブーツ
カラー ブラック
bottega veneta パドルブーツ 36サイズ
マッキントッシュロンドン ショートブーツ
付属品は保存袋が付きます。
試しばきのみ 新品未使用 タグ無し 自宅保管 限定モデル ホワイト系
商品の情報
商品のサイズ
23cm
ブランド
タニノクリスチー
商品の状態
新品、未使用
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タニノクリスチーのロングブーツです。自宅保管の未使用品です。サイズ 36ヒールの高さ 5.5センチカラー ブラック付属品は保存袋が付きます。
商品の情報
商品のサイズ
23cm
ブランド
タニノクリスチー
商品の状態
新品、未使用
人気ブランドを ❪未使用品❫タニノクリスチー ブーツ サイズ 36 ブーツ
375
10分钟前
人気ブランドを ❪未使用品❫タニノクリスチー ブーツ サイズ 36 ブーツ
¥
58,400
¥
31,536
(税込) 送料込み
13
18
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
ブーツ
❪未使用品❫タニノクリスチー ブーツ サイズ 36
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
5394dec
1788
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (18)
人気ブランドを ❪未使用品❫タニノクリスチー ブーツ サイズ 36 ブーツ
タニノクリスチーロングブーツ36ハーフ-
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人気ブランドを ❪未使用品❫タニノクリスチー ブーツ サイズ 36 ブーツ
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