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【メーカー包装済】 COACH キア　サークル　ショルダーバッグ　ブルー　未使用品 ショルダーバッグ

商品の説明

キア サークル バッグ カラーブロック
coach コーチ　ショルダーバック　黒
コロンとした丸いフォルムにコーチ グラフィックが遊び心を添えるキア バッグ。必需品をさっと収めて持ち運べる、ミニマル派に嬉しいミニ バッグです。コンパクト サイズでも、ナチュラル ペブル レザーに採用されたエッジバインディング構造は健在。スポーティなウェビング ストラップを取り付ければ、ショルダー&斜め掛けの2WAY仕様になります。
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・ブランドの確固たるクラフトマンシップで仕上げたショルダーバッグ（斜めがけバッグ）
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・ジップ開閉、レザー裏地付き
希少品☆ステラマッカートニー ファラベラ ショルダーバッグ ボックス グレー
・取り外し可能ストラップ、肩から本体までの長さ54.5cm（ショルダー&斜め掛けの2WAY仕様）
本日限定　未使用に近い　国内正規店購入　miumiu ビジュー　デニム　バッグ
※お好みで別売りストラップに付け替えてアレンジいただけます。
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・縦18cmx横18cmxマチ6.5cm
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■付属品　
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ケアカード、布袋
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こちらの商品は海外正規店で購入した正規品になります。国内鑑定後に出品しております。コピー品は一切取り扱っておりませんので、ご安心ください♪

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商品の情報

ブランドコーチ
商品の状態新品、未使用

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キア サークル バッグ カラーブロックコロンとした丸いフォルムにコーチ グラフィックが遊び心を添えるキア バッグ。必需品をさっと収めて持ち運べる、ミニマル派に嬉しいミニ バッグです。コンパクト サイズでも、ナチュラル ペブル レザーに採用されたエッジバインディング構造は健在。スポーティなウェビング ストラップを取り付ければ、ショルダー&斜め掛けの2WAY仕様になります。・ブランドの確固たるクラフトマンシップで仕上げたショルダーバッグ（斜めがけバッグ）・ナチュラルペブルレザー・内側に多機能ポケット・ジップ開閉、レザー裏地付き・取り外し可能ストラップ、肩から本体までの長さ54.5cm（ショルダー&斜め掛けの2WAY仕様）※お好みで別売りストラップに付け替えてアレンジいただけます。・縦18cmx横18cmxマチ6.5cm・重さ約330g■付属品　 ケアカード、布袋こちらの商品は海外正規店で購入した正規品になります。国内鑑定後に出品しております。コピー品は一切取り扱っておりませんので、ご安心ください♪

商品の情報

ブランドコーチ
商品の状態新品、未使用

【メーカー包装済】 COACH キア　サークル　ショルダーバッグ　ブルー　未使用品 ショルダーバッグ

5分钟前

【メーカー包装済】 COACH キア　サークル　ショルダーバッグ　ブルー　未使用品 ショルダーバッグ

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98fbec91f

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98fbec91f
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