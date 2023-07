Brand RED WING

Item 2243

Collar BLACK

Size US 10½ E / 約28.5cm

Red Wing 2243 PT 91

1990年代のスチールトゥワークブーツ2243

スーパーソール

Made in USA / アメリカ製

デッドストック

PT91の 刺繍羽タグのスチールトゥワークブーツです。

”PT”とはアメリカのANSI規格が定めた安全靴の規格です。

1991年にPT規格をクリアした証です。

スーパーソールとは、発泡ウレタンのソールで軽量で

クッション性や耐久性に優れたソールです。

新品未使用品 / デッドストック品

箱に多少のダメージがございます。

簡易包装にて発送。

古い商品の為、ハトメ部分に緑青がございます。

(金属に発生する錆の一種で青緑色の錆のこと)

【画像⑨右下参照】

新品未使用品ではございますが

約25年以上前の物の為、

お伝えしきれない細かな汚れや

小さなダメージなどの見落としなどが

ある場合がございますので、

ご了承の上のご購入をお願い致します。

また、製造から流通までの過程で生じる

傷や汚れ等の不具合はご了承下さい。

少しでもご不安な方は ご購入を

お控え下さるよう お願い申し上げます。

PC、モニター、ブラウザーなどの

環境により 色や素材のなど、

実際の色などのイメージが若干異なる

場合がございますのでご了承下さい。

あくまで個人保管品ですので、

誠に申し訳ございませんが、

完璧をお求めの方や神経質な方、

ビンテージアイテムにご理解のない方は

ご購入をお控え下さる様、

お願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド レッドウィング 商品の状態 新品、未使用

