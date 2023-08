IRENE アイレネ アウター ホワイト

たっぷりと効いたドレープが美しいジャケットです!

生地はツルツルとしたなめらかなエコレザーの質感が素敵です♪

しっかりとした厚みのある生地感なので、秋にオススメです。

10回ほど着用しましたので、中古品であることをご理解の上、ご購入いただければと思います。

ところどころ擦れのような黒い汚れがあります。

着画は私です。画像及び文章の転用はやめていただくようお願いいたします。身長は168cmです。

サイズ表記:36

ゆき丈80

着丈82

身幅68

