商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

THENORTHFACEカラー:NTニュートープ品名:Dot Shot jacket品番:NP61930サイズ:M価格:22,000円◆商品説明THE NORTH FACE定番の防水ハードシェル。素材には軽量なハイベント(R)2.5層を採用しており、非常に軽くしなやかな着心地が特徴です。冷気を遮断しながら、高い防水透湿性も確保し、日帰り低山や富士山、また高原キャンプでの天候や気温の急変にも対応することができます。厚手のミドルレイヤーと合わせられるややゆとりのあるシルエットで、オールシーズンで活躍。リサイクル可能なナイロン生地を使用した、環境問題に配慮した商品です。・アウトドア用防水ハードシェルの定番・ドットショット・ワンハンドアジャスター対応フーデット・フロントダブルフラップ仕様新品未使用品です。

