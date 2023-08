国内外の人気集結！ 【大人気デザイン】シュプリーム 総柄 ワッフルサーマルロングTシャツ 厚手生地 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

商品の説明

希少グッチ×アディダス cotton jersey長袖Tシャツ ネイビー L相当

【商品説明文】

【商品説明文】









▪️ブランド▪️

シュプリーム

▪️サイズ表記▪️

M

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈73

・身幅49

・肩幅52

・袖丈75

▪️カラー▪️

ホワイト /白

▪️素材▪️

コットン

▪️購入元▪️

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

▪️状態▪️

USED

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!





商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

