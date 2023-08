【正規通販】 大地の子 [DVD] TVドラマ

大地の子 [DVD]

作家・山崎豊子が約300人の残留孤児を取材し、

8年の歳月をかけて完成させたベストセラー小説を日中共同でドラマ化。

日中共同で制作、終戦50周年の1995(平成7)年、放送70周年記念番組として放送。

第2次世界大戦の終戦から、激動する日本と中国の現代史。

不幸な爪跡の中で、日本人も中国人も懸命に生きる姿を描いた超大作。

時代に翻弄されながらも力強く生きた人々のストーリー!

太平洋戦争での敗戦によって満州で残留孤児となった主人公・陸一心が、中国人養父母への愛情と日本の実父との愛憎に揺れながらも、

文化大革命の荒波を越え日中共同の製鉄プラント事業を完成させるまでの物語。

★平成7年度文化庁芸術作品賞 受賞

★モンテカルロ国際テレビ祭最優秀作品賞 受賞

【原作】山崎豊子

【脚本】岡崎 栄

【音楽】渡辺俊幸

【出演】仲代達矢、上川隆也、宇津井健、田中好子、永井真理子、朱旭、呂中、蒋文麗 ほか

■Disc1 第1部「父二人」

■Disc2 第2部「流刑」/第3部「再会」

■Disc3 第4部「黒災(ヘイツァイ)」/第5部「長城」

■Disc4 第6部「日本」/第7部「兄妹」

■Disc5 第8部「密告」/第9部「父と子」

■Disc6 第10部「冤罪」/第11部「長江」

