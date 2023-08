驚きの価格 【値段交渉可】【新品】ジャーマントレーナー リプロダクションオブファウンド スニーカー

サイズ合わなく、出品いたします。

室内の試し履きだけなので、ほぼ新品となります。

写真を追加して欲しい方はコメントでお願いします。

値段交渉可

定価:29,700円

サイズ:EU43

cm26.5-27

[素材]

アッパー:牛革

ソール:ゴム底

メーカー品番:1700L

メインカラー...ホワイト

スニーカー型...ローカット(Low)

特徴/機能/素材...レザー, スエード

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド リプロダクションオブファウンド 商品の状態 新品、未使用

