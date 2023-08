Prometheus Design Werx Odyssey Cargo Pant NYCO+

プロメテウスデザインワークス PDW

Triple Aught Design トリプルオートデザイン TAD

カラー: Universal Gray

サイズ: ウエスト 32インチ

この冬、登山にて使用しておりましたが、

収納力・耐久力のある機能性の高いカーゴパンツで、アウトドアユースに最適です。

本国でも数分で売り切れてしまう人気サイズで今後も入手が困難であること、

昨今の輸送費高騰、円安の影響を鑑みて、少し高めの金額設定です。

その希少性にご了承いただける方のみご購入お願いします。

米・カリフォルニア州を拠点とするPrometheus Design Werx(以下:PDW)は、ミリタリー好きには有名なサンフランシスコのアパレルメーカー「Triple Aught Design(トリプル オート デザイン)」の創設者であるパトリック・ヨーク・マ―氏によって立ち上げられた新進気鋭のブランド。

