179,300円国内正規新品タグ付き【GIVENCHY ジバンシィ】グラフィック柄 リバーシブル ダウンベスト 黒白 48 v1708

商品説明

【ブランド名】 GIVENCHY ジバンシィ

【商品名】 ダウンベスト

【サイズ】 48 サイズ 平置き:着丈65㎝・ 脇下身幅57㎝

【色】 黒白 系 ※画像にて確認下さい。

【素材】 表地:ナイロン100% 裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%

【状態】 新品未使用・タグ付き・小冊子付

【定価】 179,300円(税込み)

【コメント】

ブランドロゴのグラフィック柄のダウンベスト、気分でリバーシブル着用して下さい。

こちらの商品は、国内正規品(株ジバンシィ ジャパン)の新品未使用になります。

★素敵な商品を多数出品していますので、ご覧下さい

注意事項

●他でも販売していますので、出品を削除する場合があります。ご了承下さい。

●同商品サイズ違いを出品する場合、同画像を使用する場合があります。

●素人寸法により多少の誤差はご了承下さい。

●基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品ディスプレイ品(展示品)、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、新品でも初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス(商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ)が無い限り返金、返品はお受け出来ません。

#ジバンシーダウンジャケット防寒服

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジバンシー 商品の状態 新品、未使用

