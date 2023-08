*アイアンハート IRON HEART 黒鎧デニム シングルライダースジャケット 38 BJBC.F

◆商品説明◆

*IRON HEART 黒鎧デニム シングルライダースジャケット 38

*状態*

紙タグなどはございませんが、未使用品に近いお品になります。

お色はブラックになります。

*品質表示*

画像をご確認ください。

・・・・・撮影時の環境、画面解像度により、掲載写真と素材感・色が実際と異なる場合がございます。ご理解くださいm(__)m・・・・・

*サイズ*

表記サイズは38(M)になります。必ず実寸もご確認下さい。

{平置き採寸}

総丈 約63cm

肩幅 約43cm

袖丈 約64.5cm

身幅 約50cm(脇の位置から採寸)

尚、素人採寸です多少の誤差はご了承下さい。

◆発送について◆

追跡番号のある発送方法になります。

到着の日時指定は行いません。ご理解ください。

発送方法が変更になる場合がございます。m(__)m

***長期連休の時期は、商品の発送、到着に遅れがあるかと思います。ご了承くださいませ***

*こちらの出品物は自宅保管のお品になります。記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

*保管期間中、画像より黄ばみ等が濃くなる場合がございます。ご理解ください。

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

*質問頂きましても回答が遅くなる場合がございます。ご理解下さい。

THTA-105 めラヤ IRO-40 s

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アイアンハート 商品の状態 未使用に近い

