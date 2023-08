PayPayフリマにも出品していてそちらではもう少しお安くしております。

21SSのCIOTAの定番のスビンコットンタイプライタータイロッケンコートになります。

着用回数は8回くらいで、昨シーズンはよく着用しましたが、今シーズンは着用することがなさそうなので出品しました。

サイズは4で、写真の173cm58kgのモデルさんが着用されているものになります。

大事に着用していたので目立った傷や汚れは特にないかと思います。

また出品前にクリーニング済みです。

サイズが大きいため発送の際には折り畳ませていただくこと、あらかじめご了承ください。(厚手のシャツのような生地感なのでスチームアイロンでシワは取れます。)

以下、某サイトの説明です。

---

改良が施され、益々の完成度の高さを見せるCIOTAのタイロッケンコート。生地の個性が際立つシンプルかつオーソドックスなデザイン。適度にゆとりを持ちながらも、野暮ったさを感じさせない現代的で洗練された佇まいはCIOTAならではの完璧な仕上がり。

プロの生地集団がうなる出来栄えの生地をさらに発展させた、CIOTAでしか成しえないタイプライター。 最高級の素材であるスビンコットンを使用したことで、タイプライターの持つ軽やかな特性を活かしつつ、滑らかでしなやかな着心地を実現。バッグに入れて携行してもOKな扱いやすさは、しわが様になるタイプライターの醍醐味。

かつては英国の将校が着用し、今日においてはメンズファッションシーンにおいて確かな存在感を確立したタイロッケンコート。定番として根強いアイテムを新たな価値感で提案し、ファッションにおける洋服のネクストステージを見せてくれる逸品です。

---

質問等ありましたらお気軽にお声掛けください。

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···コットン

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

#ciota #シオタ #auralee #オーラリー #comoli #コモリ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シオタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

