【人気ショップが最安値挑戦！】 ⭐︎美品⭐︎【HELEN KAMINSKI ヘレンカミンスキー 】かごバッグ トートバッグ

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商品の情報 ブランド ヘレンカミンスキー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★ HELEN KAMINSKI ヘレンカミンスキー かごバッグ ★昨年購入★数回使用。usedになりますので、ご理解ある方のみお願い致します・サイズ・・縦:21.5・横:22.5・マチ:10

商品の情報 ブランド ヘレンカミンスキー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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