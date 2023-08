お気にいる 新品未使用 Arcteryx Cranbrook Hat L/XL ブラック ハット

ご覧いただきありがとうございます。

アークテリクス クランブルック ハット ブラック L/XL 新品未使用です。

即購入歓迎いたします。

ゆうパケットポストでの発送です。たたみじわが付く可能性がありますがご了承ください。+700円で大きめのダンボールに入れて発送いたします。ご希望の方はコメントください。

現在、オンラインでは完売となっております。

実店舗、正規取扱店でも品薄状態となってますので大変希少価値の高い商品です。

他にも希少な商品出品中です。

よろしければご覧下さい^ ^

#momocamp

他アプリでも販売しているためタイミングによっては取引キャンセルさせていただきます。

大変申し訳ございませんがご承知ください。

公式商品説明

夏のバックカントリー アドベンチャーに必須のプロテクションです。顔や耳、首を日光からガードするワイドなつばが特徴のクランブルック ハット。通気性を高めるベンチレーションを備え、ポケット部分に本体を収納してコンパクトに持ち歩けます。丈夫でストレッチ性のあるツイル素材は、軽量で肌ざわりも快適。ニットメッシュ部は吸湿性に優れた繊維を使用しています。抗菌加工により臭いも防ぎ、調節可能なTPUバックル付きのシンチで頭にしっかり固定できます。内側のパネルには鮮やかなカラーを採用し、緊急時の可視性を高めました。

商品の情報 ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。アークテリクス クランブルック ハット ブラック L/XL 新品未使用です。即購入歓迎いたします。ゆうパケットポストでの発送です。たたみじわが付く可能性がありますがご了承ください。+700円で大きめのダンボールに入れて発送いたします。ご希望の方はコメントください。現在、オンラインでは完売となっております。実店舗、正規取扱店でも品薄状態となってますので大変希少価値の高い商品です。他にも希少な商品出品中です。よろしければご覧下さい^ ^#momocamp他アプリでも販売しているためタイミングによっては取引キャンセルさせていただきます。大変申し訳ございませんがご承知ください。公式商品説明夏のバックカントリー アドベンチャーに必須のプロテクションです。顔や耳、首を日光からガードするワイドなつばが特徴のクランブルック ハット。通気性を高めるベンチレーションを備え、ポケット部分に本体を収納してコンパクトに持ち歩けます。丈夫でストレッチ性のあるツイル素材は、軽量で肌ざわりも快適。ニットメッシュ部は吸湿性に優れた繊維を使用しています。抗菌加工により臭いも防ぎ、調節可能なTPUバックル付きのシンチで頭にしっかり固定できます。内側のパネルには鮮やかなカラーを採用し、緊急時の可視性を高めました。検索用:#シンソラハット #シンソロハット Arcteryx アークテリクスCap キャップ帽子ノーバンキャップnorvan capSinsoloBeta ARベータエーアールZeta SLゼータalpha slAlpha sv アルファゴアテックスMarmotジャケットマウンテンパーカーマウンテンジャケットパタゴニアPatagoniaThe north faceSalomonノースフェイスアウトドアゴアテックスキャンプハイキングトレイルランニングトレランPa’lante Z packsフェス山登り登山山と道ULPalaceジャケットBeamsビームス

