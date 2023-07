最新入荷 2020-2021モデル　DESCENTEスキーウェア ウエア(男性用)

2022-2023モデルのDESCENTEスキーウェアです。

サイズはMサイズです。

ビブパンツのみの出品となります。

6日ほど使用しましたが、状態はとてもいいです。

定価は上下で12万円程するものです。

商品説明

商品名:ビブパンツ

DESCENTE デサント スキーウェア BIBパンツS.I.O DEMONSTRATOR BIB PANTS

カラー:イエロー

表地:マット4WAYストレッチツイル

(ポリエステル100%)

裏地:ポリエステル

中綿:ポリエステル100%

耐水圧20,000mm

透湿性4,000g/m2/24h(A-1)

ベンチレーション

裾裏スノーゲーター

ムーブライナー(内股)

エッジガード(コーデュラ採用)

こちらは中綿ありのパンツです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド デサント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

