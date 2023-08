ご覧いただきましてありがとうございます。

購入時期は2021年都内デパート内フェラガモブティック

税込価格 約 250,000円

フェラガモのトートバッグです。

上品なベージュにハンドルのVARAリボンオーナメントが目をひく可愛いデザインです。

上部分はファスナーがあり使いやすい!

お揃いのレザーポーチ付き 取り外し可能

エレガントにもカジュアルにも

シーンを選ばず持てますよ!

通勤 通学のお供にいかがでしょうか?

またお出かけに使っても素敵ですよ。

軽量でストレスフリーで使えます。

素材 カーフ 仔牛

クラフトマンシップを感じる作りとなっており

ハンドメイドで作られています。

付属品 フェラガモ正規品証明タグ

フェラガモ ロゴ入り布袋

姪へのギフト用に購入したお品ですが

色違いが良いとのことで他のお色を買い直したため

こちらは出品致します。

即購入オッケーです!

お取り置きはご遠慮下さい。

質問などございましたらコメントよりお願いします。

新品未使用と言いましても一度、人の手に渡ったお品です。

当方は、一個人の私物を、お譲りする事からショップ並みのクオリティを求められても困ります。

神経質な方はお断りいたします。

実際手に取って見ることの出来る実店舗で購入なさることをお勧めいたします。

以上のことを十分にご理解ご納得いただける方のみご購入くださいませ。

✩.*˚☆。.:*・゜コメントをお待ちしております!☆。.:*・゜

品名:フェラガモ VARA トートバッグ

色:ベージュ

サイズ:高さ24cm 上部横幅40cm 下部横幅 28cm

ハンドルまでの高さ 24cm

マチ:16cm

素材:カーフ

Made in ITALY

カラー···ピンク

柄・デザイン···無地

素材···本革

カラー···ベージュ

素材···本革

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきましてありがとうございます。購入時期は2021年都内デパート内フェラガモブティック税込価格 約 250,000円フェラガモのトートバッグです。上品なベージュにハンドルのVARAリボンオーナメントが目をひく可愛いデザインです。上部分はファスナーがあり使いやすい!お揃いのレザーポーチ付き 取り外し可能エレガントにもカジュアルにもシーンを選ばず持てますよ!通勤 通学のお供にいかがでしょうか?またお出かけに使っても素敵ですよ。軽量でストレスフリーで使えます。素材 カーフ 仔牛クラフトマンシップを感じる作りとなっておりハンドメイドで作られています。付属品 フェラガモ正規品証明タグフェラガモ ロゴ入り布袋 姪へのギフト用に購入したお品ですが色違いが良いとのことで他のお色を買い直したためこちらは出品致します。即購入オッケーです!お取り置きはご遠慮下さい。質問などございましたらコメントよりお願いします。新品未使用と言いましても一度、人の手に渡ったお品です。当方は、一個人の私物を、お譲りする事からショップ並みのクオリティを求められても困ります。神経質な方はお断りいたします。実際手に取って見ることの出来る実店舗で購入なさることをお勧めいたします。以上のことを十分にご理解ご納得いただける方のみご購入くださいませ。✩.*˚☆。.:*・゜コメントをお待ちしております!☆。.:*・゜品名:フェラガモ VARA トートバッグ色:ベージュサイズ:高さ24cm 上部横幅40cm 下部横幅 28cm ハンドルまでの高さ 24cmマチ:16cm素材:カーフMade in ITALYカラー···ピンク柄・デザイン···無地素材···本革カラー···ベージュ素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可

