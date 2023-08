☆hueさんのフリルワンピースでございます。

新品未使用 アナイ オパール刺繍タックワンピース 38



美品 トリーバーチ ワンピース

☆サイズ S

新品✨ TO BE CHIC 定価56000円✨花柄 ティアードワンピース

肩幅 約32㎝

VIVIDLADY ピンク 花柄 ワンピース 11号 L フラワープリント

身幅 約42㎝

コスチューム 軍服 ロリータ アーミーグレー ブラック コスプレ 軍服

着丈 約90㎝

定価59400円新品同様タグ付き rene 花 ワンピース



ALICE and the PIRATES【激レア/美品】❤️ワンピース

☆メルカリにて新品の状態でお譲り頂きました。

ALEXANDER WANG アレキサンダーワン ジレ ワンピース drawer

とても可愛いのですが、私の年齢には少し着丈が短いように思いました。

新品タグ付 MIDIUMISOLID メッシュノースリーブワンピース

hueさんらしいデザインでとても素敵なワンピースですので、とても残念ですが、着丈の気にならない方にお召し頂けたらと思い、出品させて頂きました。

【美品】YOKO CHAN 膝丈ワンピース ブラック タックドレス 38 長袖

前出品者様は未使用、私は一度着用のお品でございます。

イノセントワールド アリスワンピース

目立った汚れや傷みは見受けられませんが、素人による検品でございます。

新品 タバサ Pitchoune ワンピース ベージュ L~XLサイズ

見落としのある場合もございますので、その点十分にご理解頂き、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。

日本製 KETTY ケティ ロング ワンピース 花柄 M



フォクシー フロントファスナー ワンピース ドレス 40

☆小さく折り畳んで、宅急便コンパクト、もしくは宅急便にて発送致します。

限定色サックスブルー 確認 写真追加分

畳ジワが出来ますこと、ご了承下さいませ。

kate spade ケイトスペード ツイード ワンピース



minä perhonen ミナペルホネンforest parade ワンピース

☆フリルが可愛く、シンプルですが、ラインも綺麗なワンピースでございます。

ワンピース ダイアンフォンファステンバーグ

ノースリーブのワンピースとしても、長袖をインして頂いても素敵かと思います♪

フラワープリント ワンピース ボタニカル 花柄 上品 素敵 白 ピンク ブルー



allureville ツイルサイドフリルL/Sワンピース

☆気持ちの良いお取引が出来ます様、心掛けて参ります。気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ^ - ^

美品★エムズグレイシー ひざ丈ワンピース 総柄 花柄 リボン装飾 袖無し 38



週末お値下げ中 美品 ルネ 肩リボンワンピース

★前出品者様、せっかくお譲り下さいましたのに、着こなせず申し訳ございません。

MaxMara ゆったりチュニック

お取引下さいまして、ありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

☆hueさんのフリルワンピースでございます。☆サイズ S 肩幅 約32㎝ 身幅 約42㎝ 着丈 約90㎝☆メルカリにて新品の状態でお譲り頂きました。とても可愛いのですが、私の年齢には少し着丈が短いように思いました。hueさんらしいデザインでとても素敵なワンピースですので、とても残念ですが、着丈の気にならない方にお召し頂けたらと思い、出品させて頂きました。前出品者様は未使用、私は一度着用のお品でございます。目立った汚れや傷みは見受けられませんが、素人による検品でございます。見落としのある場合もございますので、その点十分にご理解頂き、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。☆小さく折り畳んで、宅急便コンパクト、もしくは宅急便にて発送致します。畳ジワが出来ますこと、ご了承下さいませ。☆フリルが可愛く、シンプルですが、ラインも綺麗なワンピースでございます。ノースリーブのワンピースとしても、長袖をインして頂いても素敵かと思います♪☆気持ちの良いお取引が出来ます様、心掛けて参ります。気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ^ - ^★前出品者様、せっかくお譲り下さいましたのに、着こなせず申し訳ございません。お取引下さいまして、ありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

美品 マックスマーラ ワンピース 柄 ビジュー新品 リバティ ワンピースDOLCE&GABBANA ドルチェアンドガッバーナ ワンピース ゴールド美品 MISSONI ジグザグ ボーダー柄 Vネック 膝丈 ニット ワンピースle reve vaniller フラワープリント ドッキング ワンピース【希少】トリココムデギャルソン ワンピース フリル ドット ノースリーブ M