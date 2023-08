microshift ADVENT コンポセットの出品になります。1×9s用コンポで、完成車付属の廉価版ではない方のデザインです。

MATEX 大迫力 LEDライト !!大幅値下げ!

oldmtbのカスタム用に新品で購入して500km程使用したのですが、肝心のフレームが自分の体格に合わずにバラしてしまったので押し入れに仕舞いっぱなしでした。adventシリーズを組み付けるために必要な灰色の専用工具も付属しているので、公式の動画を参考に組み付ける事が出来ると思います。(無くても出来ますが。)

SHIMANO SORA R3000 コンポセット

スプロケットやプーリーに多少の擦れ傷がありますが、使用には問題ない程度だと思います。

CATEYE volt1700

お使いの自転車をお手軽にワイドギアにしたい!という方に如何でしょうか?

Campagnolo Zonda カンパニョーロ ゾンダ(リムブレーキ)



シマノ クランク FC-R8000

その他に気になる点や質問がありましたらお気軽にコメント欄にてお聞きください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

microshift ADVENT コンポセットの出品になります。1×9s用コンポで、完成車付属の廉価版ではない方のデザインです。oldmtbのカスタム用に新品で購入して500km程使用したのですが、肝心のフレームが自分の体格に合わずにバラしてしまったので押し入れに仕舞いっぱなしでした。adventシリーズを組み付けるために必要な灰色の専用工具も付属しているので、公式の動画を参考に組み付ける事が出来ると思います。(無くても出来ますが。)スプロケットやプーリーに多少の擦れ傷がありますが、使用には問題ない程度だと思います。お使いの自転車をお手軽にワイドギアにしたい!という方に如何でしょうか?その他に気になる点や質問がありましたらお気軽にコメント欄にてお聞きください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【新品未使用】DELUXE CYCLES Ti Stem HandlebarHED STINGER 9 リアホイール 11smagped enduro 200Nカンパニョロ コーラス ブレーキシマノ デュラエース チェーンリング★新品未使用★パナソニック電動自転車バッテリー NKY513B02BDT Swiss Two In One リモートレバー Brompton 3速