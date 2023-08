#wplanのブランド倉庫

フォロー割してます♪

詳細はプロフィールよりご確認ください♪

正規品のみ取り扱っておりますのでご安心ください!

即購入OK!全国送料無料!

●商品名

FOXEY フォクシー

ボタンレス

ノーカラージャケット

カーディガン

ニット

高級 気品 ゴージャス

38 Mサイズ

●ブランド説明

フォクシーは、エレガントなお嬢様スタイルのファッションを提案するブランドとして、日本で誕生し、デイリーから、オケージョンにまで対応する幅広いシーンで使える大人女性のための装いを提案し、さらなる成長を遂げています。

●商品の状態:B

S:新品、未使用

A:未使用に近い

B:目立った傷や汚れなし

C:やや傷や汚れあり

D:傷や汚れあり

状態

ジャケット内側左下に薄いシミがございますが(画像9枚目)、着用時には目立たないかと思います。

その他は特に汚れもなく美品ですので、これからも末永くお使い頂けるかと思います!

●付属品

本体

●カラー

ベージュ

●素材

本体

レーヨン67%

ポリエステル33%

飾り部分

レーヨン87%

ナイロン7%

ポリエステル4%

指定外繊維(紙)2%

●サイズ

サイズ表記:38

M相当

肩幅:約34cm

身幅:約40cm

着丈:約52cm

袖丈:約44cm

●購入先:大手リサイクルショップ店頭にて購入。

他にもブランド品を多数出品しております♪

#wplanのブランド倉庫

◆返金保証します!

・万が一正規品でない、明らかに写真・説明文と違うものだった場合には返品対応させて頂きます。

購入後1週間以内のお問い合わせのみ対応させて頂きます。

◆配送について

ご注文から24時間以内配送を心掛けております。

もし,お時間のご指定がある場合は事前にお伝え頂きますと幸いです。

カラー···ベージュ

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#wplanのブランド倉庫フォロー割してます♪詳細はプロフィールよりご確認ください♪正規品のみ取り扱っておりますのでご安心ください!即購入OK!全国送料無料! ●商品名FOXEY フォクシーボタンレスノーカラージャケットカーディガンニット高級 気品 ゴージャス38 Mサイズ●ブランド説明フォクシーは、エレガントなお嬢様スタイルのファッションを提案するブランドとして、日本で誕生し、デイリーから、オケージョンにまで対応する幅広いシーンで使える大人女性のための装いを提案し、さらなる成長を遂げています。●商品の状態:BS:新品、未使用A:未使用に近いB:目立った傷や汚れなしC:やや傷や汚れありD:傷や汚れあり状態ジャケット内側左下に薄いシミがございますが(画像9枚目)、着用時には目立たないかと思います。その他は特に汚れもなく美品ですので、これからも末永くお使い頂けるかと思います!●付属品本体●カラーベージュ●素材 本体レーヨン67%ポリエステル33%飾り部分レーヨン87%ナイロン7%ポリエステル4%指定外繊維(紙)2%●サイズサイズ表記:38M相当肩幅:約34cm 身幅:約40cm 着丈:約52cm 袖丈:約44cm●購入先:大手リサイクルショップ店頭にて購入。他にもブランド品を多数出品しております♪#wplanのブランド倉庫◆返金保証します!・万が一正規品でない、明らかに写真・説明文と違うものだった場合には返品対応させて頂きます。購入後1週間以内のお問い合わせのみ対応させて頂きます。◆配送についてご注文から24時間以内配送を心掛けております。もし,お時間のご指定がある場合は事前にお伝え頂きますと幸いです。カラー···ベージュ季節感···春、夏、秋

