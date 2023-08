TIMEWORN ATLAST&CO アットラスト ウール オーバーコート サイズ 36 ブッチャープロダクツ BUTCHER PRODUCTS

※表記サイズ:36

※状態:S-A(主観的)

※付属品:無し

セットアップキャスケット 追加13000円

======================================

※状態説明

N: 新品 未使用保管品

(※保管・陳列時の薄いスレなど微細な状態変化が見られる場合がございます。)

S: 新中古品、試着のみ展示及び未使用保管品

(※保管・陳列時の薄いスレなど微細な状態変化が見られる場合がございます。)

A: 使用感が少なくとても綺麗な状態

B: やや使用感や小キズなどがある商品

C: 目立った汚れ等がある商品 使用感があり

D: かなり使用感があり、破れやシミなどのダメージがある商品 ダメージ・汚れが目立つ、非常に状態の悪い中古品

(※使用が困難な場合がありますので、予めご了承ください。)

※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう心がけておりますが、光の反射やモニターの種類によっては色味が実物と異なる場合がございます 。

※あくまで中古品であり、ご購入後の返ピン、交換は承りません。 USEDにご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

※未使用でも自宅保管です。梱包する際に汚れや小傷や畳みジワ、折りジワなどが強く出る場合がございますので気になさる方、完璧なお品物をお求めの方、神経質な方はトラブルの原因となりますので購入をご遠慮ください。

※衣類の痛み防止のため、防腐剤を入れ保管しております。発送の前に匂いはある程度飛ばしてから発送させていただきますが、一部の匂いは残る可能性がありますので半日程度外で干して頂ければと思います。

Timeworn Clothing Atlast &co

#オーバーコート

#アットラスト #timeworn #atlast #timewornclothing #atlast&co #TWC #atlast #butcherproducts #ブッチャープロダクツ #timewornclothingデニム #タイムワンクローディング #BUTCHER #PRODUCTS

#TWC #timeworn #atlast

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アットラスト 商品の状態 未使用に近い

