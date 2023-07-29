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【年中無休】 〈Blu-ray〉リーガル・ハイ Blu-ray BOX【7枚組】1stシーズン TVドラマ

商品の説明

「リーガル・ハイ Blu-ray BOX〈7枚組〉」
ロングバケーション　４巻全巻セット　管理番号3812
1st シーズン
浅見光彦ミステリーシリーズ　７作品セット　管理番号4520
堺雅人 / 新垣結衣 / 古沢良太
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定価: ￥ 28200
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〈Blu-ray〉リーガル・ハイ Blu-ray BOX【7枚組】1stシーズン

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「リーガル・ハイ Blu-ray BOX〈7枚組〉」1st シーズン堺雅人 / 新垣結衣 / 古沢良太定価: ￥ 28200中古購入後、自宅保管していました。結局、一度のみしか視聴する機会がなかったので出品します。動作確認済です。#堺雅人 #新垣結衣 #古沢良太 #CD・DVDフジテレビドラマlegal highブルーレイファースト　シーズン

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【年中無休】 〈Blu-ray〉リーガル・ハイ Blu-ray BOX【7枚組】1stシーズン TVドラマ

55分钟前

【年中無休】 〈Blu-ray〉リーガル・ハイ Blu-ray BOX【7枚組】1stシーズン TVドラマ

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