✅商品情報

ブランド:ステューシー STUSSY

色柄 :白 ホワイト

サイズ :L

状態 :新品未使用タグ付き

✅サイズ詳細 (平置き採寸)

着丈:72cm

身幅:57cm

肩幅:52cm

袖丈:25cm

✅注意事項

※神経質な方は、古着のご購入をお控え下さい。

※掲載写真の色合い及び、サイズ詳細の多少の違いはご容赦下さい。

✅当店について

◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」実施中!!

◎「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!

◎パーカー スウェット Tシャツ ポロシャツ シャツ ジャージ ジャケット アウター などの幅広いカテゴリーのアイテムを出品しています。ストリート スポーツ ゆるだぼ が好きな方にオススメです‼︎

管理番号2602-0946-00531

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 新品、未使用

