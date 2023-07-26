上品 JIL SANDER ジルサンダー　のTANGLE Sショルダーバッグ ショルダーバッグ

カラー···ブラック
シャネル ラムスキン×エナメル 本日のみ
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
VINTAGE ショルダーバッグ LAGUAGEM
素材···本革
本日限定価額GUCCIインターロッキングG チェーンショルダーバッグ
24h以内発送
コーチ スモールタウンバケット ウイズ ドリーミーランド フローラル プリント
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JIL SANDER(ジルサンダー)のTANGLE Sショルダーバッグ
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購入しましたがほぼ使用しなかったので出品致します。
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職人の手作業で編み込みをあしらったストラップはブランドを代表するアイテムです。
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綺麗な商品ですが新品ではありませんので了承のうえご購入ください。
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商品の情報
|ブランド
|ジルサンダー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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クリスチャンディオール ショルダーバッグ トロッター フラワー&ラインストーン
カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革24h以内発送ジルサンダー メンズ ショルダーバッグJIL SANDER(ジルサンダー)のTANGLE Sショルダーバッグ購入しましたがほぼ使用しなかったので出品致します。カーフスキンレザー 子牛職人の手作業で編み込みをあしらったストラップはブランドを代表するアイテムです。綺麗な商品ですが新品ではありませんので了承のうえご購入ください。
商品の情報
|ブランド
|ジルサンダー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし