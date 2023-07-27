古典 パーティーバッグ チェーン付クラッチバッグ 結婚式 パーティー　54 クラッチバッグ

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イヴ・サンローランのクラッチバック(正規品)

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実際の商品と色味、素材感が異なって見える場合がございます。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パーティーバッグ チェーン付クラッチバッグ 結婚式 パーティー 54【定価:18,000円】結婚式や二次会、披露宴などパーティーシーンでも活躍してくれるクラッチバッグですご祝儀袋、スマホやお財布などを収納できる使いやすいサイズ感^^マグネットボタンで開け閉めも簡単です1度きりの使用で保管しておりました本体（内部も含む）の状態は良いですーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■カラー：ゴールド■サイズ：高さ約10cm ×横幅約16.5cm× 約4cm ■チェーンショルダー:約14cm■内ポケット：２つ※すべて平置きサイズ（採寸方法違いより、多少の誤差がございますので、ご了承ください）ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー※注意※こちらはお安く提供するため簡易でお送りします。 お使いのディスプレイ環境によって、実際の商品と色味、素材感が異なって見える場合がございます。#クラッチバッグ #パーティーバッグ #チェーンバッグ #ガマ口バッグ #フォーマルバッグ#二次会 #パーティー #フォーマル #結婚式 #冠婚葬祭 #ボレロ #ドレス カラー...ゴールド

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