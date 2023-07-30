【初回限定お試し価格】 ヴィンテージ VINTAGE 3連リング 指輪15号 シルバー900 リング

Vintage Triple Ring Silver 900 No.15

Pt950 男女兼用 カルティエ 甲丸リング 6.8ｇ 15号 R986



【北欧神話】【リング】【指輪】【US9号】【JP17.5号】【匿名配送】送料無料

アメリカにて購入したので、人と被らず一点物です。

ネイバーフッドリング ドクロリング

上質なシルバー900を使用したリング。

vivien west wood アーマーリング 今日限定この価格！

年代物にしか出せない雰囲気があります。

超希少!!VTGホース&ホースシューロデオバイカーシルバーリング14号50’s

幅太めの3連で存在感◎

ブラッディマリー ネプチューンリングLS シルバー 925

900刻印もしっかりあります。

T&Tさん専用



colvtn klain シルバーリング

ユニセックスでご使用頂けます。

セルジュトラヴァル セット売り



GUCCI ダブルGキーリング 10号

カラー:シルバー

【美品】VERSACE ヴェルサーチ ラ グレカ リング 21号 付属品有 真鍮

サイズ:15号

203jewelry panther ring #21

最大幅:0.4cm×3

10k USAF USN リング 40s 50s ヴィンテージ ビンテージ

重量:6.5g

VINTAGE ヴィンテージ 3連リング シルバー900 指輪15号



Spinelli Kilcollin スピネリキルコリン BIRGO YGリング

★素材

サハラ砂漠 トゥアレグ ハンドメイド シルバーリング

silver925

クロムハーツ キーパーリング 19号 Chrome Hearts



RAY ADAKAI バングル (155mm)

★状態

エムズコレクション ブルートパーズ リング １７号

軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みですがヴィンテージの為小傷はございます。

BVLGARI ブルガリ ビー・ゼロワン リング ブラック 14号

味があり年代物ならではの良さが出ております。

◆激レア◆カレッジリング◆10金メッキ18kgf◆指輪18号◆アメリカンイーグル



A&G スカル ローリング リング 18号

No.575

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Vintage Triple Ring Silver 900 No.15アメリカにて購入したので、人と被らず一点物です。上質なシルバー900を使用したリング。年代物にしか出せない雰囲気があります。幅太めの3連で存在感◎900刻印もしっかりあります。ユニセックスでご使用頂けます。カラー:シルバーサイズ:15号最大幅:0.4cm×3重量:6.5g★素材silver925★状態軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みですがヴィンテージの為小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。No.575

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

gunda(ガンダ) ジョイントリング シルバーデザインCBK22 印台ブラックオニキスリング K18 18号 11.05g メンズGEODESIQUE シルバー スモーキークォーツ リング 12号Maison margiela 11 4連リング【マリア】 JELADO ジェラード メキシカンリング 24号