価格は安く NIKE 美品 エアフォース1ロー 22.5cm グリーン&モスリン スニーカー

■Nike WMNS Air Force 1 Low "Green and Muslin"

■ナイキ ウィメンズ エアフォース1 ロー "グリーン アンド モスリン"

■22.5cm

■専用箱 なし

■出品日 2023/02/24

人気のカラーリングのエアフォース1です。販売後、すぐに完売となったモデルです。

写真の追加希望や、ご質問はお気軽にどうぞ。

お値下げ対応していますので、何か条件をつけていただけるとこちらも気持ちよくお値下げできます。

・セット購入→めっちゃ値下げする

・即購入→少しお値下げ

・フォローしてくれる→少しお値下げ

・どこから商品見つけたか教えてくれる→値下げがんばる

その他、こちらにとってありがたいご提案は積極的に受けさせていただきます!

●直接受取→送料カット(京都市内限定)

●リピート割引 などなど。

他の商品は、

#にせんにじゅうねん商品一覧

からご覧ください。

ノースフェイス マウンテンパーカー、フリース

ナイキ スニーカー、Tシャツ、ナイロンジャケットなど

エアフォース1、エアジョーダン、ダンク、その他エアマックス多数あります。

その他 新品スニーカー、adidas、DIADORA、Reebokなど。

その他なんでも

お気軽にお問い合わせください。

以下のタグから商品見つけやすくしてます

#にせんにじゅうねん22cm前後

#にせんにじゅうねん23cm前後

#にせんにじゅうねんエアフォース

#エアフォースワン

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

