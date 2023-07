オリジナル ビームス別注 ノースフェイス BaseCampSlideⅡ サンダル 白×黒 サンダル

THE NORTH FACE/ ザ・ノースフェイス

ビームス別注 Base Camp Slide Ⅱ ブラック×ホワイト

US 9

27.0cm

正規オンラインショップにて購入

新品未着用

タグ付き、箱あり

ノースフェイス

サンダル

ベナッシ

新品未着用ですが製造過程上でのキズや汚れ、外箱の凹み,破れ等がある場合がありますのでご了承の上ご購入を宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

