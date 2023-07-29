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人気提案 棚　高さ約180㎝ 棚/ラック

商品の説明

カラー...ブラウン
本棚　収納棚　マルチ収納ラック　ホワイト　北欧　隙間収納　シェルフ　引き出し付き
特徴...完成品, 棚板高さ調整可, 棚板取り外し可
棚　高さ約180㎝
主な素材...木
アンティーク　スペイン製　ウォールラック　収納　扉付きシェルフ

☆ヴィンテージ風オープンラック☆シックなデザイン☆組立簡単♪
高さ　約180㎝
LOWYA ロウヤ　 TVボード テレビ台 ローボード テレビボード
奥行き　約44㎝
無印良品　ステンレスユニットシェルフ　オーク材　ワイド・小
幅　約33㎝
イタリア製　アンティーク　象嵌 収納キャビネット豪华
下棚高さ　約91㎝
無印良品　ステンレスユニットシェルフ　112cmタイプ
のっぽな棚です。
レトロ 棚 本棚 飾り棚 アンティーク レトロ

あやあやさん専用　無印良品　本棚
多少の汚れ、剥がれはあります。
お喜びの声多数☆ワードローブシリーズの整理タンス▼送料無料
94.4.17から家にあります。
絵本棚　✨　木製棚　ハンドメイド　シェルフ　モンテッソーリ　北欧
作りはしっかりしていて丈夫です。
テレビボード　格子　150
模様替えの為出品しました。
傘立て付きシューズラック

D&DEPARTMENT ラワンシェルブズ　ナチュラル
梱包発送たのメル便で発送します。
Red Bullの4段棚　超激レア‼︎
大型家具なので発送に時間がかかると思います。
ドウシシャ　ルミナス　スライドレール　ベースレール2m　LRS-200　新品

アンティーク　コレクションケース カップボード　ティーカップ　飾り棚　シェルフ
送料込みの価格です

ニトリ 本棚 ラック 本棚のみのページになります。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

wood iron shelf 810*600*225〈ブラウン〉

【大人気】3段シューズラック 収納力抜群 シューズボックス 【ナチュラルウッド】

トミカ収納ケース アクリル障子付 ８０台収納 日本製 メープル色塗装 ２台セット

アルフレックス C.C.09 テレビボード

②20個セット送料無料リンゴ箱りんご箱C品木箱

クローゼットドア両開き　リクシル　高さ227.3cm×幅68cm

昭和レトロ トーコー サイドボード カップボード キャビネット 引き出し収納
カラー...ブラウン特徴...完成品, 棚板高さ調整可, 棚板取り外し可主な素材...木高さ　約180㎝奥行き　約44㎝幅　約33㎝下棚高さ　約91㎝のっぽな棚です。多少の汚れ、剥がれはあります。94.4.17から家にあります。作りはしっかりしていて丈夫です。模様替えの為出品しました。梱包発送たのメル便で発送します。大型家具なので発送に時間がかかると思います。送料込みの価格です

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

人気提案 棚　高さ約180㎝ 棚/ラック

29分钟前

人気提案 棚　高さ約180㎝ 棚/ラック

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
9
4
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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

e09d3

 1984

本人確認済
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コメント (4)

e09d3
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