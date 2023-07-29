人気提案 棚　高さ約180㎝ 棚/ラック

カラー...ブラウン

本棚 収納棚 マルチ収納ラック ホワイト 北欧 隙間収納 シェルフ 引き出し付き

特徴...完成品, 棚板高さ調整可, 棚板取り外し可

棚 高さ約180㎝

主な素材...木

アンティーク スペイン製 ウォールラック 収納 扉付きシェルフ



☆ヴィンテージ風オープンラック☆シックなデザイン☆組立簡単♪

高さ 約180㎝

LOWYA ロウヤ TVボード テレビ台 ローボード テレビボード

奥行き 約44㎝

無印良品 ステンレスユニットシェルフ オーク材 ワイド・小

幅 約33㎝

イタリア製 アンティーク 象嵌 収納キャビネット豪华

下棚高さ 約91㎝

無印良品 ステンレスユニットシェルフ 112cmタイプ

のっぽな棚です。

レトロ 棚 本棚 飾り棚 アンティーク レトロ



あやあやさん専用 無印良品 本棚

多少の汚れ、剥がれはあります。

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94.4.17から家にあります。

絵本棚 ✨ 木製棚 ハンドメイド シェルフ モンテッソーリ 北欧

作りはしっかりしていて丈夫です。

テレビボード 格子 150

模様替えの為出品しました。

傘立て付きシューズラック



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梱包発送たのメル便で発送します。

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大型家具なので発送に時間がかかると思います。

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送料込みの価格です

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー...ブラウン特徴...完成品, 棚板高さ調整可, 棚板取り外し可主な素材...木高さ 約180㎝奥行き 約44㎝幅 約33㎝下棚高さ 約91㎝のっぽな棚です。多少の汚れ、剥がれはあります。94.4.17から家にあります。作りはしっかりしていて丈夫です。模様替えの為出品しました。梱包発送たのメル便で発送します。大型家具なので発送に時間がかかると思います。送料込みの価格です

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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