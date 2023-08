【NIXON】RANGER 45 SPORT A957-001 ALL BLACK ラバーバンド 腕時計 電池交換済み

商品説明+++

【NIXON】

未使用品です。

展示品の可能性もあります。試着の形跡、多少の小傷などはあるものとご了承・ご納得の上、ご検討下さい。また、保管期間のある商品です。(販売時期/購入時期/保管期間 不明)

モデル:RANGER 45 SPORT

品番:A957-001

カラー:ALL BLACK

付属品:箱、冊子

※裏蓋変色??ありです。ご了承いただけます方ご検討ください。

※2023/6/15 電池交換専門店にて電池交換済みです。

※精密機器の為、発送後の品質保証はできません。ご了承いただけます方ご検討ください。

※紙タグや冊子、箱や袋が付属する場合、破れやシール剥がし跡、汚れ、書き込み等々ある場合がございます。ご了承いただけます方ご検討ください。

★他にも多数出品中です。同梱大歓迎です♪

【NIXON】RANGER45 SPORT A957-001 腕時計 電池交換済

※※※当方の出品画像・説明文の二次使用は、固くお断りいたします。※※※

商品の情報 ブランド ニクソン 商品の状態 新品、未使用

