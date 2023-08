■アイテム

UNTITLED / アンタイトル

花柄 美シルエット バンドカラー 長袖 ロングワンピース ネイビー 紺 ホワイト 白

シックで綺麗なシルエットのワンピースです。

サラッとしたポリエステル生地はシワがよりにくくお手入れしやすいのも嬉しいポイントです。

目立った傷や汚れなく綺麗なお品です。

一度人の手に渡った物にご理解いただいた上、ご購入くださいませ。

■サイズ(cm)

表記【1】S〜M

肩幅:約36

身幅:約42

ウエスト幅:約30(伸縮ゴム入り)

袖丈:約51

着丈:約117

平置き実寸です。

多少の誤差はご容赦ください。

■素材

表地 ポリエステル

裏地 ポリエステル

■発送

匿名配送・送料無料

畳み皺はご容赦くださいませ。

■関連商品

#あす花*出品一覧

#あす花*ワンピース一覧

最後までご覧いただきありがとうございます(^^)

*

■アイテムUNTITLED / アンタイトル花柄 美シルエット バンドカラー 長袖 ロングワンピース ネイビー 紺 ホワイト 白シックで綺麗なシルエットのワンピースです。サラッとしたポリエステル生地はシワがよりにくくお手入れしやすいのも嬉しいポイントです。目立った傷や汚れなく綺麗なお品です。一度人の手に渡った物にご理解いただいた上、ご購入くださいませ。■サイズ(cm)表記【1】S〜M肩幅:約36身幅:約42ウエスト幅:約30(伸縮ゴム入り)袖丈:約51着丈:約117平置き実寸です。多少の誤差はご容赦ください。■素材表地 ポリエステル裏地 ポリエステル■発送匿名配送・送料無料畳み皺はご容赦くださいませ。■関連商品#あす花*出品一覧#あす花*ワンピース一覧最後までご覧いただきありがとうございます(^^)*

