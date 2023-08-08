注目 AMIRI MA コットンジャージーTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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【商品名】AMIRI MA コットンジャージーTシャツ

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【サイズ】Mサイズ

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【素材】コットン100％

BALENCIAGA BB ロゴ オーバーサイズ Tシャツ カットソー 白

着丈 :約72cm 肩幅: 約48cm 袖丈: 約18cm

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並行輸入品(海外正規品)になります。

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【注意事項】

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自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。

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撮影環境や光の当たり具合により、実際の商品と色味が異なる場合があります。

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新品未使用即購入大歓迎 【商品名】AMIRI MA コットンジャージーTシャツS M L在庫があります。【サイズ】Mサイズ【素材】コットン100％着丈 :約72cm 肩幅: 約48cm 袖丈: 約18cm多少の誤差はご了承ください。並行輸入品(海外正規品)になります。【注意事項】自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。撮影環境や光の当たり具合により、実際の商品と色味が異なる場合があります。以上、よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

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