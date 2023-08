○アイテム

レディース

○サイズ(約)

靴全長26cm

ソール2.5cm

靴幅10cm

高さ8.5cm

※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。

○カラー

ブラック 黒

レッド 赤

○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

お気軽にお問い合わせ下さい。

管理番号L-64

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

