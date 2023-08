【希望者のみラッピング無料】 Glitter Iced Out Prong Chain Necklace ネックレス

★ご覧頂きありがとうございます★

ディオール CD ICON チェーンリンク ネックレス シルバー

即購入OK★送料無料です!

______________________________________________

☑︎ Point

U.Sで大人気のジュエリーデザイン"アイスジュエリー"

最近では、U.Sのラッパーやセレブリティのみだけでなくカジュアルとしても着けている方がアメリカではよく見られます!!

ネックレスに埋め込まれたジルコニアが、動くたびに輝き、その日のコーデ全体を高級感溢れるスタイルにしてくれます。

Iced out jewelryでカリフォルニアスタイルを体験してみてはいかがですか?

付属品はございません。ネックレス本体のみになります。

☑︎ Size

サイズ 45㎝

実寸ご確認ください。

☑︎ Color / Design シルバー

☑︎状態:中古なため多少使用感ございますが、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います。

parts of four パーツオブフォー シルバー925 クロス ネックレス

あくまで中古になりますのでご理解ある方のご購入お願い申し上げます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

