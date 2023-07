(他サイトでも出品するかもしれませんので、購入前にご連絡いただけると幸いです)

●商品名(ブランド)・・・LIQUID BLUE Tシャツ

●商品説明・・・アメリカ買い付け品になります。90年代(1997年のコピーライト入り)のオールド・ヴィンテージのスターウォーズのヨーダのタイダイ染(マーブル染)Tシャツです。ボディーはLIQUID BLUE(リキッド・ブルー)で、made in USA、素材はコットン100%です。色はくすんだグリーンのような感じです。USのL表記で、L~XL程度のサイズ感かと思います。

●状態・・・USEDになりますが、丁寧に着られていた感じで、着用感もそれほど見られず、USEDの風合いで、目立つ汚れやダメージなどは見られず、USEDを着られる方でしたら問題なく着ていただける、綺麗な状態だと思います。

●表記サイズ・・・ USA L

●実寸・・・肩幅・・・54

身幅・・・55.5 (脇下5cm程度の所)

丈・・・74.5

袖丈・・・23.5

(平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。)

その他の出品中のTシャツ #porco_Tsh

★ヴィンテージ・used品になりますので、年代による経年や、検品はしっかり行っているつもりでも、細かなダメージや汚れの見落としがあるかもしれませんので、used古着だということをご理解いただける方のご購入をよろしくお願いします。

また、撮影時の光の加減やスマホ・PCの画面設定の違いにより写真の色合いが違って見えてしまう可能性があるかもしれませんのであらかじめご了承ください。

上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。

#USA#USA古着#アメリカ古着#vintage#ヴィンテージ#古着男子#古着女子#フルダン#フルジョ#70s#80s#90s#70年代#80年代#90年代#Tシャツ#オールド#キャラクター#映画#コレクターズ#リキッドブルー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

