【現品限り一斉値下げ！】 1ct×1ct✨トータル2.078ctダイヤモンドピアス ピアス(両耳用)

¥1,258,000→¥1,187,700にお値下げです✨

14kt Italy フープピアス



2023SS SOPHIE BUHAI ソフィー ブハイ シルバー ピアス

贅沢な大粒1ct×1ctのトータル2.078ctもあるダイヤモンドピアスのご紹介です✨

新品 トリーバーチ ピアス ブレスレット セット



CHANEL シャネル ピアス レディース 両耳用 正規品 箱付き

カラーはどちらも無色のGカラー✨

Vivienne Westwood パールドロップピアス



シャネル お花ピアス

クラリティーはどちらも程度の良いSI2✨どちらも端にカーボン(黒い内包物)ございますが加工にてある程度隠すことができるのであまりお気にならないかと存じます✨

K18アクアマリンピアス



レディース ジュエリー PT900 ダイヤモンドピアス0.60ct 6本爪タイプ

カットはどちらもエクセレント✨流石の輝きで大変照りが強くキラキラです✨

高品質.18k金ダイヤモンドピアス 86



久慈琥珀 ピアス

こちらにてピアスへの加工を承りますのでプレゼントや自分へのご褒美にいかがでしょうか✨

『専用です』天然パライバトルマリンピアス 計0.40ct 中宝研ブラジル産地証明

その際地金代とお時間1週間程頂戴することご了承下さいませm(_ _)m加工代・刻印代はこちらにて負担させて頂きます(^ ^)

最高級モアサナイト ロングアメリカンピアス ダイヤ ホワイトゴールド K18

別にブランド製品と似たようなデザイン、メレーダイヤモンドがご入用の際には別途オーダーメイド代・ダイヤモンド代が発生することご了承下さいませ。

ツイストライン ダイアモンドピアス WG



正規品 HERMES エマイユ 七宝焼 ゴールド

鑑定書ご入用の方、無料にてご用意させて頂きます(^ ^)

Christian Diorハートピアス



ete 天然石ピアス

付属品:中央宝石研究所ソーティング袋2枚

プラチナダイヤモンドピアス♡清楚な煌めき♡デイリーで活躍♡

ジュエリーケース

N11091G トリーバーチ フープピアス. 他合計3点セット



K517スター 星 ピアス レディース 18K YG

どちらか1ピースの販売も致しますので、ご相談下さいませ(^ ^)

ティファニー エターナルサークルピアス シルバー925 磨き済



美品✨ ティファニー リターントゥ ハート ピアス タグ スタッド 925

＊在庫のご確認の上ご検討頂けますようお願い申し上げます。

最終お値下げ CHANEL ピアス ブラックスワロフスキー

＊地金代(プラチナ)はシンプルなものであれば¥58000程ございます。

専用出品 レア！シャネル ビンテージ フープ ピアス

＊キャッチはプラチナを内蔵したダブルロック式のシリコンキャッチをご用意させて頂きます。

★HERMES★ ホースビット ピアス イヤリング ｋ18PG

サイドプッシュ型のキャッチご希望の場合、別途¥22000を頂戴しますことご了承下さいませ。

Tiffany オープンハート ピアス

＊低価格にて設定させております、大幅なお値引きはご遠慮頂けますようお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

¥1,258,000→¥1,187,700にお値下げです✨贅沢な大粒1ct×1ctのトータル2.078ctもあるダイヤモンドピアスのご紹介です✨カラーはどちらも無色のGカラー✨クラリティーはどちらも程度の良いSI2✨どちらも端にカーボン(黒い内包物)ございますが加工にてある程度隠すことができるのであまりお気にならないかと存じます✨カットはどちらもエクセレント✨流石の輝きで大変照りが強くキラキラです✨こちらにてピアスへの加工を承りますのでプレゼントや自分へのご褒美にいかがでしょうか✨その際地金代とお時間1週間程頂戴することご了承下さいませm(_ _)m加工代・刻印代はこちらにて負担させて頂きます(^ ^)別にブランド製品と似たようなデザイン、メレーダイヤモンドがご入用の際には別途オーダーメイド代・ダイヤモンド代が発生することご了承下さいませ。鑑定書ご入用の方、無料にてご用意させて頂きます(^ ^)付属品:中央宝石研究所ソーティング袋2枚 ジュエリーケースどちらか1ピースの販売も致しますので、ご相談下さいませ(^ ^)＊在庫のご確認の上ご検討頂けますようお願い申し上げます。＊地金代(プラチナ)はシンプルなものであれば¥58000程ございます。＊キャッチはプラチナを内蔵したダブルロック式のシリコンキャッチをご用意させて頂きます。サイドプッシュ型のキャッチご希望の場合、別途¥22000を頂戴しますことご了承下さいませ。＊低価格にて設定させております、大幅なお値引きはご遠慮頂けますようお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

オーバルシェイプスタッドピアス交渉中 スリーピングビューティー産 k18ターコイズピアスYOSHIKO CHONAN ピアス①noguchi BIJOUX ホワイトゴールド ピアスヴァンクリーフ&アーペル 美品フリヴォルピアス⭐︎美品エメラルドピアスCHANEL ココマーク ロゴ フープピアス ラウンド ホワイト ブラックティファニー 1837™ サークルピアス