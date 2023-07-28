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【現品限り一斉値下げ！】 1ct×1ct✨トータル2.078ctダイヤモンドピアス ピアス(両耳用)

商品の説明

¥1,258,000→¥1,187,700にお値下げです✨
14kt Italy フープピアス

2023SS SOPHIE BUHAI ソフィー ブハイ　シルバー ピアス
贅沢な大粒1ct×1ctのトータル2.078ctもあるダイヤモンドピアスのご紹介です✨
新品　トリーバーチ　ピアス　ブレスレット　セット

CHANEL シャネル ピアス レディース 両耳用 正規品 箱付き
カラーはどちらも無色のGカラー✨
Vivienne Westwood パールドロップピアス

シャネル　お花ピアス
クラリティーはどちらも程度の良いSI2✨どちらも端にカーボン(黒い内包物)ございますが加工にてある程度隠すことができるのであまりお気にならないかと存じます✨
K18アクアマリンピアス

レディース ジュエリー PT900 ダイヤモンドピアス0.60ct 6本爪タイプ
カットはどちらもエクセレント✨流石の輝きで大変照りが強くキラキラです✨
高品質.18k金ダイヤモンドピアス 86

久慈琥珀　ピアス
こちらにてピアスへの加工を承りますのでプレゼントや自分へのご褒美にいかがでしょうか✨
『専用です』天然パライバトルマリンピアス 計0.40ct 中宝研ブラジル産地証明
その際地金代とお時間1週間程頂戴することご了承下さいませm(_ _)m加工代・刻印代はこちらにて負担させて頂きます(^ ^)
最高級モアサナイト　ロングアメリカンピアス　ダイヤ　ホワイトゴールド K18
別にブランド製品と似たようなデザイン、メレーダイヤモンドがご入用の際には別途オーダーメイド代・ダイヤモンド代が発生することご了承下さいませ。
ツイストライン ダイアモンドピアス WG

正規品　HERMES エマイユ　七宝焼　ゴールド
鑑定書ご入用の方、無料にてご用意させて頂きます(^ ^)
Christian Diorハートピアス

ete 天然石ピアス
付属品:中央宝石研究所ソーティング袋2枚
プラチナダイヤモンドピアス♡清楚な煌めき♡デイリーで活躍♡
　　　ジュエリーケース
N11091G トリーバーチ　フープピアス. 他合計3点セット

K517スター 星 ピアス レディース 18K YG
どちらか1ピースの販売も致しますので、ご相談下さいませ(^ ^)
ティファニー　エターナルサークルピアス　シルバー925 磨き済

美品✨ ティファニー リターントゥ ハート ピアス タグ スタッド 925
＊在庫のご確認の上ご検討頂けますようお願い申し上げます。
最終お値下げ　CHANEL ピアス ブラックスワロフスキー
＊地金代(プラチナ)はシンプルなものであれば¥58000程ございます。
専用出品　レア！シャネル　ビンテージ　フープ　ピアス
＊キャッチはプラチナを内蔵したダブルロック式のシリコンキャッチをご用意させて頂きます。
★HERMES★　ホースビット　ピアス　イヤリング　ｋ18PG
サイドプッシュ型のキャッチご希望の場合、別途¥22000を頂戴しますことご了承下さいませ。
Tiffany オープンハート　ピアス
＊低価格にて設定させております、大幅なお値引きはご遠慮頂けますようお願い致します。

オーバルシェイプスタッドピアス

商品の情報

商品の状態新品、未使用

交渉中　スリーピングビューティー産　k18ターコイズピアス

YOSHIKO CHONAN ピアス①

noguchi BIJOUX ホワイトゴールド ピアス

ヴァンクリーフ&アーペル　美品フリヴォルピアス⭐︎美品エメラルドピアス

CHANEL ココマーク ロゴ フープピアス ラウンド ホワイト ブラック

ティファニー　1837™ サークルピアス
¥1,258,000→¥1,187,700にお値下げです✨贅沢な大粒1ct×1ctのトータル2.078ctもあるダイヤモンドピアスのご紹介です✨カラーはどちらも無色のGカラー✨クラリティーはどちらも程度の良いSI2✨どちらも端にカーボン(黒い内包物)ございますが加工にてある程度隠すことができるのであまりお気にならないかと存じます✨カットはどちらもエクセレント✨流石の輝きで大変照りが強くキラキラです✨こちらにてピアスへの加工を承りますのでプレゼントや自分へのご褒美にいかがでしょうか✨その際地金代とお時間1週間程頂戴することご了承下さいませm(_ _)m加工代・刻印代はこちらにて負担させて頂きます(^ ^)別にブランド製品と似たようなデザイン、メレーダイヤモンドがご入用の際には別途オーダーメイド代・ダイヤモンド代が発生することご了承下さいませ。鑑定書ご入用の方、無料にてご用意させて頂きます(^ ^)付属品:中央宝石研究所ソーティング袋2枚　　　ジュエリーケースどちらか1ピースの販売も致しますので、ご相談下さいませ(^ ^)＊在庫のご確認の上ご検討頂けますようお願い申し上げます。＊地金代(プラチナ)はシンプルなものであれば¥58000程ございます。＊キャッチはプラチナを内蔵したダブルロック式のシリコンキャッチをご用意させて頂きます。サイドプッシュ型のキャッチご希望の場合、別途¥22000を頂戴しますことご了承下さいませ。＊低価格にて設定させております、大幅なお値引きはご遠慮頂けますようお願い致します。

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商品の状態新品、未使用

【現品限り一斉値下げ！】 1ct×1ct✨トータル2.078ctダイヤモンドピアス ピアス(両耳用)

45分钟前

【現品限り一斉値下げ！】 1ct×1ct✨トータル2.078ctダイヤモンドピアス ピアス(両耳用)

¥1,187,700 ¥546,342

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d279c8566
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メーカー公式店 - 1ct×1ct✨トータル2.078ctダイヤモンドピアス - 直営

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