⭐︎サイズ:2

新品未使用タグ付き★LILY BROWN/先染めコルセットボリュームワンピース

着丈 :108cm

肩幅 :44cm

身幅 :52cm

裾幅 :(斜め)104cm

袖丈 :29cm

⭐︎色:ホワイト

⭐︎ ポコポコとした凹凸感のあるリップル加工を施した生地と、伸縮性のあるカットソー素材を異素材使いしたアシンメトリーのTシャツワンピース。

両サイドには大きめのスリットが入っているため、パンツやスカートなど様々なデザインのボトムとも合わせやすくレイヤードの幅が広いのが魅力的。

後ろのファスナートップにはロングのグログランリボンでアクセント。

合わせるアイテムによって、カジュアルにもフェミニンにもスタリングが決まる着心地の良いリラックスムードのワンピースです。

手洗い可能。後ろファスナー明き。日本製。

⭐︎ 洗濯表示 :手洗い可、ドライクリーニング

素材/表地レース:綿99%、ポリウレタン1%

/別布 :綿100%

原産国 :日本

⭐︎試着のみタグ付ですが、自宅保管品になりますので完璧な物をご希望の方や、神経質な方のご購入はお控えください。

トゥモローランドマカフィー

tomorrowland macphee

Deuxieme classe ドゥーズィエムクラス

machatt マチャット

yori ヨリ

アーバンリサーチ

イエナ

ユナイテッドアローズ

ビューティアンドユース

ドゥロワー

Drawer

ブラミンク

BLAMINK

フレームワーク

スピックアンドスパン

ジャーナルスタンダード

トゥモローランド

ギャルリーヴィー

デプレ

ボールジィ

マカフィー

spick and span

noble

GALERIE VIE

Ballsey

DES PRES

plage

IENA

ルシェルブルー

LE CIEL BLUE

スタニング

スタニングルアー

エンフォルド

ENFOLD

エレンディーク

ELENDEEK

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アドーア 商品の状態 新品、未使用

