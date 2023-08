大人気で売り切れ続出のワンピース カードゲーム!

ブースターパック 第1弾 『ROMANCE DAWN』より麦わらの一味の特徴を持つ、1コス サーチ ナミのパラレルを販売致します。

第3弾環境において、赤緑ロー、赤単ゾロなどTiar1のデッキに必須のカードとなります♪

お探しだった方、是非(^^)

☆☆商品詳細☆☆

ONE PIECE ワンピース カードゲーム

第1弾 ROMANCE DAWN 【ロマンス ドーン】

品番:OP01-016 R

ナミ 【パラレル】 1枚

・出品しているカードは全てプレイ用となります。

・スリーブに入れ、保管しております。

・傷等チェックし、傷に気付いた場合は、写真に載せるようにしておりますが、気が付かない場合もあります。 詳細は写真にて十分にご確認の上、ご納得いただける方のみご購入お願いいたします。

・写真の追加、編集も可能ですので、コメントよりご要望ください。

※後のトラブルを回避する為にも、コレクション用としてのご購入、完璧を求められる方のご購入はご遠慮ください。

発送は、各カードをスリーブに入れ、折れ防止、水濡れ防止をして発送させていただきます。

普通郵便にて発送致します。+100円にて匿名配送にも切り替えれますので、ご購入前にご要望ください(^^)

他にもワンピースカード、出品しています。

組み合わせでのご購入も可能ですので、ご希望あればコメントよりお願い致します(^^)

ワンピース

ワンピースカードゲーム

ロマンスドーン

頂上決戦

パラレル

ルフィ

ゾロ

サンジ

ナミ

ウソップ

ロビン

チョッパー

キッド

カイドウ

ミホーク

クイーン

お菊

モモの助

シャンクス

ヤマト

ドフラミンゴ

クロコダイル

ハンコック

トラファルガー・ロー

サカズキ

クザン

ボルサリーノ

リンリン

ペロスペロー

カタクリ

ルッチ カク

エース マルコ ニューゲート バギー

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

